Além da primeira classe: conheça a nova cabine premium da Lufthansa

A companhia aérea Lufthansa lançou uma nova experiência de viagem para passageiros da primeira classe em voos de longa distância. Há duas opções de suítes para cinco destinos selecionados no primeiro semestre deste ano. A cabine está disponível a partir de £ 14,5 mil (R$ 110 mil).

O que aconteceu

Hóspedes da Suíte Plus podem aquecer ou resfriar seus assentos de quase um metro de largura. As cabines separadas, com paredes altas e porta com fechadura, são equipadas com uma grande mesa e um assento amplo, além de uma tela de até 43 polegadas e fones de ouvido sem fio. O quarto também tem guarda-roupa e luminárias individuais.