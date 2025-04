Amanda Klein: Euforia em Wall Street dura menos de 24 horas

A apresentadora ressaltou que o mercado reage com desconfiança diante das ações do presidente norte-americano.

O que está se desenhando pelos índices do mercado é uma crise de confiança. Rapidamente se espalha pelos investidores que fogem dos ativos de risco, os empresários adiam suas decisões de investimento, porque afinal de contas não se sabe o que vai acontecer no mesmo dia ou no dia seguinte, e possivelmente para os consumidores que adiam a sua decisão de compra e preferem poupar.

O euro está na máxima histórica, a bolsa e o petróleo caem, e os ativos que normalmente são referência de Porto Seguro, como os títulos americanos, continuam subindo com seu rendimento, o que é péssimo para a dívida pública americana e também para o mercado de hipotecas, que serve de referência para o americano comum que vai se endividar. Até mesmo o dólar, outro ativo sempre considerado porto seguro, atinge a sua mínima histórica, enquanto outras moedas fortes se valorizam.

Trump mirou no que viu e acertou no que não viu, o excepcionalismo americano. A economia dos Estados Unidos rumava para o "pouso suave", quer dizer, o FED, o banco central americano, conseguia desacelerar a inflação, mas mesmo assim ainda manter um crescimento exuberante, que chegou a cerca de 3% no ano passado. Só que aí chegou um piloto completamente imprevisível, errático, ideológico e barbeiro, chamado Donald Trump, e põe em risco todo esse trabalho. Tudo corre o risco de se perder, e a economia, em vez de fazer um pouso suave, rumar para um choque muito mais abrupto.

Amanda Klein

O Mercado Aberto vai ao ar de segunda a sexta-feira no UOL às 8h, com apresentação de Amanda Klein, antecipando os principais movimentos do mercado financeiro.