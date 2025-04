Bolsas americanas abrem o dia em queda após retaliação chinesa

Depois de despencarem na quinta-feira, as Bolsas de Valores dos Estados Unidos abriam o dia de hoje oscilando negativamente após nova retaliação da China, que aumentou para 125% as tarifas de importação a produtos norte-americanos em resposta aos 145% impostos pelos Estados Unidos ao chineses.

O que aconteceu

Após uma quinta-feira de perdas, o mercado americano abriu em queda na manhã de hoje. Por volta das 11h30 no Brasil, a Dow Jones caia 269 pontos, ou 0,68% em relação ao fechamento de ontem, quando o índice fechou com desvalorização de 2,5% em relação à quarta-feira. O S&P 500, um índice mais amplo, caia 0,67% após despencar 3,46% na quinta. Já a Nasdaq, com empresas de tecnologia, recuava 0,70% depois de derreter 4,31% no fechamento de ontem.

Pouco tempo depois, a tendência se inverteu. Às 11h45, todos os índices operavam e alta na comparação com o fechamento de quinta: 0,17% (Dow Jones), 0,09% (S&P 500) e 0,25% (Nasdaq). Perto do meio-dia, os três índices voltavam a operar em queda.