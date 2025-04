China busca apoio da União Europeia em estratégia contra tarifaço de Trump

Diante da escalada das tenções tarifárias desencadeadas pelo tarifaço imposto pelos EUA, a Espanha e a UE estão dispostas a fortalecer a comunicação e a coordenação com a China para manter a ordem comercial internacional, afirmou Pedro Sanchez após a reunião.

Essas foram as primeiras declarações do presidente chinês após Pequim aumentar as tarifas de produtos dos EUA. Até o momento, as tarifas atingiram o teto de 125% em retaliação ao último aumento de Washington, que somam 145%. De fato, 20% desse total foi imposto no começo do ano, quando Donald Trump buscava retalhar a suposta participação da China no tráfico de fentanil.

Em comunicado, o Ministério das Finanças da China disse que o governo não pretende aumentar a retaliação contra o governo Trump na guerra tarifária. O governo afirma que novos aumentos não teriam "nenhum sentido econômico" e que os EUA estavam prestes a "se tornar uma piada na história da economia mundial".

"Com o atual nível tarifário, não há possibilidade de aceitação de mercado para produtos americanos exportados para a China", disse o Ministério das Finanças em um comunicado anunciando durante o último aumento tarifário.