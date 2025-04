Chineses não podem mais encomendar veículos da Tesla

A Tesla suspendeu as vendas de dois modelos de carro em seu site chinês hoje, em meio à guerra comercial iniciada por Donald Trump. As informações apuradas pela Reuters mostram que os veículos Model S e Model X, que são fabricados nos Estados Unidos, não serão mais exportados para China.

O que aconteceu

Resposta de Musk à retaliação tarifária da China. Após o governo chinês subir o tom da guerra tarifária nesta madrugada, a fabricante de carros elétricos de Elon Musk, um dos principais apoiadores do presidente Donald Trump, desativou os botões de "encomendar" no site oficial da montadora. De fato, os clientes que quiserem adquirir um carro da Tesla só podem comprar as opções disponíveis na unidade de Fremont, Califórnia, inviabilizando novos pedidos de encomendas.