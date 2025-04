Saiba como conseguir o empréstimo consignado com FGTS de garantia

Os pagamentos ocorrerão mensalmente através do eSocial, com um desconto de até 35% do salário. De acordo com o governo, isso resulta em taxas de juros mais baixas do que as oferecidas pelos empréstimos consignados tradicionais. Após a contratação, o trabalhador pode acompanhar mensalmente o andamento do pagamento das parcelas.

Até 10% do saldo do FGTS pode ser usado como garantia, e também é possível utilizar 100% da multa rescisória em caso de demissão. Caso haja troca de emprego, mas o trabalhador continue no regime CLT, as condições permanecem as mesmas.

O Comitê Gestor das Operações de Crédito Consignado será o responsável pela administração do programa. Segundo o decreto publicado ontem, o Comitê tem a autoridade para sugerir regras e até estabelecer um teto para os juros dos empréstimos.

Além disso, será possível transferir dívidas mais caras para esse novo modelo de crédito consignado. Trabalhadores que já possuem empréstimos com desconto em folha poderão migrar para o novo modelo a partir de 25 de abril deste ano. O programa visa, entre outras coisas, combater o superendividamento.

Essa modalidade pode ser vantajosa para quem já possui dívidas, como o rotativo do cartão de crédito. De acordo com Letícia Camargo, da Planejar (Associação Brasileira do Planejamento Financeiro), a opção também pode ser útil para quem tem pendências no cheque especial ou um empréstimo pelo CDC (Crédito Direto ao Consumidor). "Para situações emergenciais, onde a pessoa não possui uma reserva financeira, o empréstimo consignado é mais indicado do que outras linhas de crédito", afirma.

O empréstimo não é recomendado para quem já se aposentou, ainda trabalha e tem limite para empréstimos consignados com base na aposentadoria. "Nesse caso, é melhor optar pelo empréstimo consignado para aposentados, pois as taxas de juros são menores do que as do consignado CLT", alerta a especialista em planejamento financeiro.