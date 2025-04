Davi terá que dividir prêmio do BBB com ex: entenda a união estável

A Justiça reconheceu em primeira instância a existência de uma união estável entre a influenciadora Mani Reggo e o ex-BBB Davi Brito, ganhador do reality no ano passado. Ele pode recorrer da decisão.

O que aconteceu

Valor é calculado pela Justiça. No entanto, o ex-motorista de aplicativos terá que dividir com a ex o prêmio de R$ 2,92 milhões, além de conquistas que teve na edição, como dois carros avaliados em R$ 700 mil cada.

União estável é caracterizada pela convivência pública, contínua, duradoura e que tenha o "objetivo de constituição de família". Isso segundo o artigo nº 1.723 do Código Civil de 2002. O fator determinante para a caracterização de uma união estável é a aparência pública do casal. Se o casal não tem a intenção de constituir família, por exemplo, pode ser considerado como "namoro-qualificado", um termo que está sendo muito utilizado em razão até da própria modernização das relações.