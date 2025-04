Dólar abre em queda no Brasil após China retaliar EUA com mais tarifas

O dólar abriu o dia no Brasil valendo R$ 5,861, queda de 0,67% em relação ao fechamento de ontem (10), quando a moeda americana fechou o dia a R$ 5,899, alta de 0,92% em relação à quarta-feira.

O que aconteceu

Dólar comercial começou revertendo o movimento de ontem. A desvalorização da moeda americana no início desta manhã contrariou a tendência do pregão de ontem, quando ela operou em alta na maior parte do dia, refletindo o anúncio dos Estados Unidos de que as tarifas contra a China já somam 145%.

Hoje, no entanto, a China anunciou aumento nas tarifas contra produtos americanos. No sábado, as tarifas saltarão de 84% para 125%. "Esse movimento está diretamente ligado à nova retaliação da China, que anunciou aumento das tarifas sobre produtos americanos, em resposta às tarifas de 145% impostas pelo governo Trump", explica Sidney Lima, analista da Ouro Preto Investimentos. "O movimento deixa claro o enfraquecimento da moeda norte-americana como porto seguro em tempos de crise."