Fortuna de Warren Buffett cresce enquanto bilionários perdem dinheiro

Além de Buffett, herdeira da L'Oreal foi outra pessoa entre os 20 mais ricos do mundo a ver a fortuna crescer. O patrimônio de Francoise Bettencourt Meyers teve ganhos de US$ 1,8 bilhão (R$ 10,4 bilhões). Ela ocupa a 19ª posição no ranking da Bloomberg.

Na contramão, Elon Musk, aliado (e funcionário) de Trump, perdeu grandes quantias com as decisões da Casa Branca desde o início do ano. A queda foi de US$ 134,7 bilhões (R$ 784,6 bilhões), chegando à soma de US$ 297,8 bilhões (R$ 1,7 trilhões). Essa foi a primeira vez que sua fortuna ficou abaixo de US$ 300 bilhões desde novembro, segundo a Bloomberg.