Rafael Cortez usa experiência na comédia para melhorar ambiente corporativo

Para o ator e humorista Rafael Cortez, a sua bagagem na televisão e na comédia são estratégias para entregar leveza e novas abordagens que poucas vezes o ambiente das empresas consegue compartilhar com seus funcionários.



É o que ele explica no "Divã de CNPJ" sobre seu trabalho com palestras sobre autenticidade para o público empresarial.



O corporativo é muito mais engessado. Um cara com as minhas ideias de atitude, com o meu humor, mostrando que o humor agrega, ajuda a consolidar conteúdos, os caras querem. Rafael Cortez



O ex-integrante do CQC adotou como uma das suas principais tarefas profissionais o trabalho de mestre de cerimônias e palestrante. A trajetória como "cara de pau" na televisão criou formas de confiança que ele compartilha com as empresas.



É para um mercado que precisa mais de mim hoje do que a própria televisão. Eu entendi isso também. [...] Você tem que destinar a sua energia, trabalho para quem de fato precisa de você. Rafael Cortez



Valorizado pelo meio corporativo, o novo foco de carreira surgiu pela dificuldade que o humorista percebeu ao tentar se recolocar na televisão com algum projeto audiovisual. "Eu entendi que eu tinha que ir por esse caminho quando houve uma escassez de convites muito pós-pandemia. Eu achei que ia ser um pouco menos difícil voltar para a TV".

De CQC a palestrante: Rafael Cortez revela truques para adquirir segurança

