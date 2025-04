Com câncer, idosa luta na Justiça e consegue reembolso por viagem cancelada

A matriarca segue em tratamento e a viagem à França não está mais nos planos da família, ao menos por enquanto. "A minha mãe está com a saúde fragilizada", disse a fonoaudióloga.

Comprovação

Segundo a advogada responsável pela defesa da família, Renata Abalém, decisões que favorecem o reembolso para toda a família são raras, já que, em geral, a devolução fica restrita apenas ao passageiro e ao cônjuge.

As evidências e provas foram tão óbvias, que seria impossível analisar o caso e decidir somente por um ou outro reembolso. O fato que levou essa família a comprar as passagens foi a comemoração do aniversário de 84 anos da matriarca. Uma vez que seria impossível para ela a viagem, inviabilizou o lazer dos demais.

Renata Abalém

A advogada, que é diretora Jurídica do Instituto de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (IDC) e membro da Comissão de Direito do Consumidor da OAB/SP, explica que a junção de documentos comprobatórios em casos como esse é fundamental.

"Instrui que fizessem e reunissem todas as provas, desde a comunicação com as empresas até os protocolos em órgãos de defesa do consumidor. Argumentando que o fato fortuito vem de uma doença grave, os documentos têm que ser claros e sem qualquer dúvida", afirma.