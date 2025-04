Assessor de Trump inventa especialista -- e tarifas também

Extravagante, impulsivo, intransigente, rotulado por alguns como "imbecil" e com limitada influência entre os círculos acadêmicos de economia nos Estados Unidos. Esses são apenas alguns dos adjetivos associados a Peter Navarro, conselheiro econômico da Casa Branca. Embora seu perfil possa ser impopular, isso não impediu que suas ideias ganhassem força e, sobretudo, forma. Navarro tornou-se a principal voz por trás da política tarifária agressiva (vulto tarifaço) que tem impactado mercados ao redor do mundo. Economista formado em Harvard, ele encarna o arquétipo do nacionalismo econômico que marca o segundo mandato de Donald Trump.

Nascido em Cambridge, estado de Massachusetts, Navarro, 75, é PhD em economia por Harvard e no início da carreira era um grande defensor do livre comércio. E, em paralelo à academia, também colocou um pé na política. O início se deu pelo Partido Democrata, por onde chegou a concorrer a prefeito de San Diego (Califórnia), em 1996, e a outros cargos públicos, mas sem obter sucesso.

Essa fase contrasta com o que se viu a seguir. Já no início dos anos 2000, o economista já direcionava o seu arsenal contra a China. Em 2006, lançou o livro "Coming China Wars" ("As próximas guerras da China", em uma tradução livre), em que via como perigoso o processo de industrialização da China. A obra mais famosa, no entanto, foi lançada em 2011: "Death by China" (Morte pela China", que em coautoria com Greg Autry, classifica como "perverso" o capitalismo praticado pelo gigante chinês.