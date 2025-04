Aprenda a turbinar a carreira com especialistas que bombam nas redes

Como fazer o currículo

Não seja mais um na multidão. Além de driblar os softwers de inteligência artificial, você precisa convencer o empregador que você é o candidato ideal para a vaga, inclusive quando você não tem experiência nenhuma na função. Neste caso, a dica é incluir projetos pessoais, como um blog sobre o assunto, de acordo com Swati Sharma, especialista em currículos da página "Looking for Job", com 3 milhões de seguidores.

Comece com um objetivo forte. Exemplo: "Recém-graduado com expertise em design gráfico e Adobe Creative Suite, buscando impulsionar o crescimento da marca por meio de soluções criativas."

Cite estágios e trabalho voluntário. Mesmo cargos não remunerados contam se eles tiverem a ver com a vaga pretendida ou se você é um jovem profissional sem experiência de trabalho. Exemplo: "Gerenciei campanhas de mídias sociais durante um estágio em marketing."

Inclua projetos pessoais. Desenvolveu um aplicativo? Compartilhe os links! Os empregadores valorizam iniciativas.

Personalize cada currículo. Espalhe palavras-chave das descrições de vagas para passar pelos filtros de ATS (Sistema de Rastreamento de Candidatos).