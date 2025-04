Primeira semana do tarifaço tem 'chumbo trocado', ameaças e muitas dúvidas

Nova tarifação à China e cabo de guerra representa oportunidade para o Brasil. Até mesmo o café, que tem nos EUA os maiores importadores, pode se aproveitar da possibilidade de abertura de novos mercados. O preço no mercado interno pode nem cair, como seria o esperado. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), considerou que a escalada na tensão comercial era um "solavanco forte".

Brasil conversa com China e União Europeia. Ontem, Geraldo Alckmin (PSB), vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, se reuniu com o ministro do Comércio chinês, Wang Wentao, para debater as tarifas e também abrir portas para negociações maiores entre os dois países. O próprio Fernando Haddad também disse que o país negocia com os três blocos econômicos (EUA, União Europeia e Ásia) enquanto técnicos tentam usar a diplomacia para negociar redução dos 10% de tarifas.

Visão é que Brasil sai "menos prejudicado" em toda essa história. Ainda que as taxas de 10% possam representar algum alerta para setores como etanol, produção de aviões e café, integrantes do governo tem repetido constantemente que tudo poderia ter sido "muito pior". Porém, especialistas consultados pela reportagem nos últimos dias acreditam que a inflação e a taxa de juros brasileira podem ser impactadas pelos efeitos do tarifaço.

Ponto 3: Recessão? Inflação?

Próprio Fed (Federal Reserve, o Banco Central americano) não descarta possibilidade de recessão nos Estados Unidos. A presidente da unidade de Boston, Susan Collins, disse ontem em entrevista ao Yahoo! Finances que essa é uma possibilidade real, e que os EUA podem ter um crescimento fraco em 2025.

Possibilidade de recessão mundial também foi levantada, após o comportamento do mercado na segunda-feira. Com as Bolsas do mundo todo em queda livre, muitos analistas avaliam que possibilidade era real, principalmente com encolhimento de exportações. Porém, após pausa, ânimos se acalmaram, apesar dessa consequência não ser totalmente descartada.