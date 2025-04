‘Há falsa impressão de que bancos ganham com juro alto’, diz André Esteves

O banqueiro André Esteves, presidente do conselho de administração do BTG Pactual, disse que o que está acontecendo nos EUA hoje é "um horror econômico, político e moral". Mas, segundo ele, o Brasil será pouco afetado pela guerra comercial. Ele falou durante a Brazil Conference, evento que ocorre neste fim de semana em Harvard e no MIT (Massachusetts Institute of Technology), em Cambridge, nos Estados Unidos.

O que ele disse

Juros altos são 'ruins' para o BTG. Esteves disse que os juros altos no Brasil são ruins para o BTG e que há uma falsa impressão de que os bancos ganham nessa situação. "Existe uma falsa impressão de que os bancos ganham com juros altos. Não é verdade, aumenta a inadimplência, cai a atividade econômica, não tem aquisições, não é bom o juro alto", disse.

Está na hora de apertar a parte fiscal, disse. "A gente está praticando uma política que não está muito bem coordenada entre a política fiscal e a política monetária. Estamos com juro muito apertado e um fiscal muito frouxo. É como se fosse um pé no acelerador e outro no freio. Estava na hora de apertar o fiscal, o juro ia cair", disse.