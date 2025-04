Auxílio Gás: nova rodada de pagamentos começa nesta terça-feira (15)

O governo federal libera a partir desta terça-feira (15) mais uma parcela do Auxílio Gás. O benefício atende 5,4 milhões de famílias inscritas no Cadastro Único.

Como funciona e quem recebe

O pagamento do Auxílio Gás segue uma ordem escalonada. O depósito é feito a partir do último dígito do documento NIS, assim como ocorre com o Bolsa Família. O repasse é realizado bimestralmente, apenas em meses pares.