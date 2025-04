Calendário INSS: veja as datas de pagamento dos benefícios em abril

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou o cronograma completo de pagamentos referente ao ano de 2025, incluindo as datas específicas do mês de abril.

O que aconteceu

Os depósitos seguem uma ordem escalonada com base no penúltimo dígito do Número de Benefício (NB), como já é de praxe, a fim de manter a distribuição dos valores de forma organizada.

Os beneficiários que recebem até um salário mínimo — incluindo aposentados, pensionistas e titulares de auxílios — começarão a receber a partir de 24 de abril, com os repasses se estendendo até 8 de maio. Já quem tem direito a valores superiores ao piso nacional terá os créditos feitos entre os dias 2 e 8 de maio. O INSS realiza atualmente mais de 40 milhões de pagamentos mensais, sendo 28,2 milhões destinados a quem recebe até o mínimo e 12,3 milhões para quem tem benefícios acima desse valor.