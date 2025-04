Celulares não pagam taxas? Entenda as novas regras de Trump

Pela primeira nos EUA, Nvidia espera fabricar até US$ 500 bilhões em infraestrutura de IA. Segundo a empresa, o projeto será viabilizado em parceria com indústrias que vão construir fábricas no Arizona e no Texas. A produção dos chips Blackwell, considerados essenciais para sistemas avançados de inteligência artificial, já começou nas instalações da TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) em Phoenix. No Texas, fábricas que serão operadas com Foxconn, em Houston, e Wistron, em Dallas, devem entrar em operação em 12 a 15 meses.

A produção da Apple está concentrada na Ásia. Segundo o relatório de fornecedores da Apple de 2023, mais de 66% da produção da marca se concentra na China, Taiwan, Japão, Vietnã e Coreia do Sul. Os Estados Unidos são responsáveis por apenas 5%. Segundo Stefânia, é possível que as empresas norte-americanas realoquem a produção em países onde as taxas de importação sejam menores. Porém, ressalta que é improvável que a produção se concentre totalmente no EUA.

Antes das tarifas, a Apple importou um adicional de 5,3 milhões de iPhones da Chinas. Dados da consultoria IDC mostram que o aumentou chegou à 10% nos embarques no primeiro trimestre de 2025. Entre janeiro e março, a empresa enviou 57,9 milhões de unidades para os EUA. Porém, a Apple anunciou que investirá mais de US$ 500 bilhões nos EUA nos próximos quatro anos, com a expansão de instalações em dez estados e a criação de uma nova planta no Texas.