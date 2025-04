Vencedoras de prêmio social em evento com Armínio criticam congelar mínimo

Palestrantes destacados nos programas de impacto social da Brazil Conference, evento que ocorreu em Harvard e no MIT (Massachusetts Institute of Technology) neste fim de semana, criticaram a proposta de Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central, de congelar o salário mínimo "em termos reais" para conter os gastos públicos.

O que eles disseram

"É loucura", diz empreendedora de impacto social. A empreendedora Cornélia Rodrigues, conhecida como Nelinha, disse que o país deveria pensar em outras saídas para resolver o problema das contas públicas. Ela tem projetos para beneficiamento do babaçu e é uma das vencedoras na categoria Embaixadores, que reconheceu empreendedores de impacto social.