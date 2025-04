Com bar e lavabo: Airbus revela como serão novas suítes master de 1ª classe

A Airbus revelou o novo design da primeira classe para seu principal modelo, o A350-1000, durante a Aircraft Interiors Expo, em Hamburgo, na Alemanha. A empresa diz que pretende atender a crescente demanda por cabines premium, "maiores e exclusivas".

O que aconteceu?

A nova Suíte Master da Primeira Classe da Airbus. Localizada no centro, entre os dois corredores, a Suíte Master acomoda dois passageiros, com acesso exclusivo a um lavabo, vestiário, bar e cama de casal.

Aeronave foi remodelada. Para permitir o novo layout com três suítes lado a lado, a área do piso entre as Portas 1 e 2 no A350-1000 foi ampliada para dedicar o máximo de espaço possível para a nova seção de primeira classe.