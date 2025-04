Bolsas chinesas fecham estáveis; Europa opera em alta

As Bolsas de Valores da China fecharam com rumo indefinido, com os investidores ainda no aguardo das definições tarifárias sobre as vendas aos Estados Unidos. Na Europa, os principais índices operam no azul.

O que aconteceu

Bolsas chinesas têm estabilidade. O movimento, que surge após a valorização da véspera, contou com as leves variações positivas dos índices Hang Seng (+0,23%), de Hong Kong e do FTSE China A50 (+0,5%), composto pelas principais empresas listadas nas Bolsas de Xangai e Shenzhen.

Cenário de alta não foi generalizado. Caminharam na contramão e fecharam o dia com variações negativas dos índices SZSE Component (-0,27%), formado por 500 papéis negociados na Bolsa de Shenzhen, e o DJ Shanghai (-0,05%).