Como é o superiate de R$ 3,8 bi que Gates está vendendo e nunca usou

O possível comprador é o bilionário canadense Patrick Dovigi. Dovigi é CEO da Green For Life Environmental Inc. e já adquiriu superiates anteriormente, como o AHPO, comprado em 2023 por US$ 362 milhões (R$ 2,1 bilhões). As informações são do Economic Times of India.

Detalhes do deck do Breakthrough: piscina com fundo de vidro e áreas de convivência ao ar livre Imagem: Reprodução/Feadship/YachtBuyer

Deck privativo e heliponto

O sistema usa 16 células de combustível alimentadas por dois tanques criogênicos de 28 toneladas cada, mantendo o hidrogênio a -253°C. A embarcação é capaz de navegar até 6.500 milhas náuticas, o equivalente a 12 mil km com emissão zero, segundo o Economic Times. Ela também possui geradores auxiliares movidos a HVO, um biocombustível de segunda geração que reduz as emissões em até 90%.

A engenharia do iate permite que o calor gerado pelas células de combustível seja reaproveitado. Ele é usado para aquecer água, climatizar ambientes e até esquentar os pisos dos banheiros.

Detalhes técnicos e desempenho: