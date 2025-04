Dólar oscila, sem rumo definido, em meio a receios com 'tarifaço' de Trump

Cotação para viajantes no zero a zero. O dólar turismo acompanha a baixa variação comercial da divisa e opera estável. Às 10h19, a moeda apresentava queda de 0,01%, negociada a R$ 6,082.

Incertezas seguem no radar do mercado. A isenção temporária das "tarifas recíprocas" sobre produtos eletrônicos e smartphones guiou o bom humor dos investidores na véspera. No entanto, a Casa Branca destaca que novas taxas sobre os semicondutores serão divulgadas ainda nesta semana.

Bolsa

Ibovespa começa o dia em leve alta. Após abrir a semana com alta de 1,39%, o principal índice do mercado acionário brasileiro mantém a trajetória de recuperação observada nas últimas duas sessões.

Às 10h26, o índice avançava 0,22%. Com a variação, o Ibovespa alcança os 129.621,25 pontos e se aproxima novamente da barreira dos 130 mil pontos, superada pela última vez no pregão do dia 4 de abril.