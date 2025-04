Lula envia projeto de LDO para o Congresso com salário mínimo a R$ 1.630

O governo federal enviou hoje ao Congresso Nacional o Projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 2026 com aumento de 7,4% no salário mínimo. O projeto de lei foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União (DOU).

O que aconteceu

Com o reajuste, o mínimo deverá passar de R$ 1.518 para R$ 1.630 no ano que vem. Assim, o mínimo deverá ser reajustado em R$ 112, o que corresponde ao INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) mais o crescimento real de 2,5% da economia.

O reajuste altera também o cálculo de outros benefícios. É o caso do BCP (Benefício de Prestação Continuada) e outros repasses feitos pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).