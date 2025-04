Páscoa desperta intenção de compra em 86% dos brasileiros, diz pesquisa

Ovos de chocolate ainda são a principal escolha para presentear Imagem: Marcelo Camargo/Agência Brasil



Há uma divisão do interesse do consumidor entre os diferentes produtos. Para 60% dos consumidores, os ovos de lojas especializadas serão os escolhidos. Para 56%, as marcas tradicionais serão as opções. Os produtos artesanais serão a escolha de 31%.

O consumidor está buscando alternativas mais autorais, personalizadas e com propósito. Ao mesmo tempo, essa demanda abre espaço para o microempreendedor brasileiro, que vê na Páscoa uma chance real de se inserir no mercado com diferencial de produto Renato Meirelles Presidente do Instituto Locomotiva

Páscoa também é hora de empreender. Um em cada cinco brasileiros pretende produzir e/ou vender chocolates nesta páscoa, com destaque para as classes de, onde essa iniciativa ganha ainda mais força.