Preço do petróleo já caiu 17% este ano. Quando queda chega aos postos?

Juntos, o PIB (Produto Interno Bruto) chinês e o americano são 40% do PIB mundial. "Essas são as duas principais economias do mundo e também os dois principais consumidores de petróleo no mundo. Então, um embate direto econômico e comercial entre essas duas economias acaba resultando em uma expectativa de forte queda da demanda pelas refinarias", diz Bruno Cordeiro Santos, analista de inteligência de mercado da Stone X.

Quanto os preços já caíram?

As cotações do barril são uma previsão do preço no futuro, geralmente em 12 meses. Se a cotação de hoje, por exemplo, for de US$ 64, isso quer dizer que em um ano o barril estaria sendo vendido a esse valor.

Por isso as cotações de agora já precificam a recessão que o tarifaço pode provocar. Isso fica claro nos preços diários dos contratos futuros.

O barril do tipo Brent, o que é o exportado pela Petrobras (PETR3 e PETR4), começou o ano valendo US$ 75,93. Chegou a subir um pouco até a posse de Trump, em 20 de janeiro, para US$ 78,70.

Mas logo depois do anúncio do tarifaço, na noite do dia 2 de abril, os preços despencaram. Em 3 de abril, a cotação chegou a US$ 65,58.