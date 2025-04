Troca de cartão, falso motoboy: 10 golpes bancários mais comuns no Brasil

Como evitar: antes de pagar, confira nome, CPF/CNPJ do beneficiário, data de vencimento e valor. Verifique se os dados que aparecem no canal de pagamento coincidem com o boleto físico. Em caso de dúvida, entre em contato com a empresa emissora.

8. Golpe da devolução do empréstimo

Como funciona: um empréstimo é contratado em nome da vítima. Depois, os criminosos entram em contato pedindo que ela devolva o valor para cancelar a operação.

Como evitar: se isso acontecer, fale diretamente com o banco pelos canais oficiais. Nunca envie dinheiro por pix ou boleto a pessoas ou empresas desconhecidas.

9. Golpe da mão fantasma

Como funciona: o golpista finge ser do banco e informa que a conta foi invadida. Ele pede para instalar um aplicativo que supostamente resolverá o problema, mas que na verdade permite o acesso total ao celular da vítima.