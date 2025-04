Como foi que o dono da Louis Vuitton perdeu R$ 52,7 bilhões em um dia?

As perdas em vendas correspondem a 3% em relação ao montante do mesmo período de 2024. Apesar de o número parecer pequeno, ele representa uma queda significativamente menor do que as estimativas de analistas de mercado. Era projetado um crescimento de 2% para os primeiros meses do ano de 2025, segundo a Reuters.

A área que mais perdeu foi a de bebidas, com 9% a menos de vendas do que em 2024. Já a área de moda e itens de couro teve a segunda pior performance, com uma queda de 5%.

As ações da companhia caíram ontem 7,53%, com valor durante a tarde de 490 euros (R$ 3.267). Hoje, uma ação já custava ainda menos: 485 euros (R$ 3.234).

A Hermès agora é a marca de luxo mais valiosa do mundo, mesmo tendo perdido 0,3% de seu valor no mercado de ações ontem. No total, a LVMH agora está avaliada em 244,72 bilhões de euros (R$ 1,63 trilhão), enquanto a Hermès tem 247,24 bilhões de euros (R$ 1,64 trilhão).

Por que a LVMH tem enfrentado dificuldades?

O público que investe nas grandes casas de moda encolheu. Apenas um terço das marcas mais luxuosas não terminou o ano de 2024 no vermelho. Além disso, cerca de 50 milhões de consumidores deixaram de comprar artigos de grifes no último ano, segundo relatório de novembro da consultoria americana de gerenciamento de negócios Bain & Company.