Isenção do IR pode render um 14º a quem ganha até R$ 5 mil, diz Haddad

Congresso vai aprovar?

O ministro disse que o projeto criou "um constrangimento moral no país". "O que está errado nesse projeto? Dá pra melhorar? Tem ideia melhor? Até agora não apareceu. O Ministério da Fazenda é zero arrogante. Se tiver ideia melhor, somos o primeiro a bancar", afirmou. "Nem fake News [sobre o projeto] eles [oposição] estão conseguindo fazer."

Haddad espera que a discussão do texto ganhe força no Legislativo depois do feriado de Páscoa. "Acho que vai ser difícil [o Congresso] não aprovar", afirmou.

Apesar do otimismo do ministro, nem todos concordam com ele. O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), já disse em entrevistas que não há clima para elevar tributação sobre quem quer que seja. A bancada do PL, a maior da Câmara, já avisou que será contrária à taxação de milionários.