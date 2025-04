IRPF 2025: veja quem é obrigado a declarar e qual o prazo para envio

Teve início o período para envio da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2025, referente ao ano-base de 2024. Os contribuintes têm até as 23h59 do dia 30 de maio para entregar o documento à Receita Federal.

O que aconteceu

O programa para preencher a declaração já está disponível para download. A plataforma Meu Imposto de Renda, acessível pelo navegador, também foi liberada, juntamente com a opção da declaração pré-preenchida.

Neste ano, o prazo para envio está três dias mais curto em comparação a 2024. Os declarantes terão 74 dias no total para enviar suas informações. A multa mínima por atraso segue em R$ 165,74. Caso haja imposto a pagar, a penalidade pode atingir até 20% do valor devido, com acréscimo de juros calculados com base na taxa Selic pelo tempo de atraso.