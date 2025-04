Decisão sobre PJs expõe 'guerra de tribunais' e afeta milhares de processos

Justiça do Trabalho tinha quase 460 mil ações sobre reconhecimento de relação trabalhista em 2024. O dado é da ANPT (Associação Nacional dos Procuradores e das Procuradoras do Trabalho). Ainda segundo a entidade, o MPT (Ministério Público do Trabalho) tem 4,7 mil inquéritos civis em aberto, que investigam fraude na contratação de trabalhadores.

Decisão tem "viés desrespeitoso" e alimenta sanha por redução de direitos, diz associação. Em nota pública, a ANPT disse que ministros do STF têm alimentado a busca por redução dos direitos sociais e da proteção trabalhista. Já a Comissão de Direitos Sociais e Trabalhistas da OAB/MG divulgou nota em conjunto com outras duas entidades em que manifestou "perplexidade" com as colocações do ministro.

Há muito alguns ministros do STF se debruçam sobre a legislação trabalhista e sobre a Justiça do Trabalho com um viés desrespeitoso e, quiçá preconceituoso, alimentando a sanha reducionista de direitos sociais e lançando à margem da proteção trabalhista os falsos autônomos, parceiros, pejotizados, plataformizados e demais contratados sob qualquer roupagem de direito civil, ajudando a estigmatizar o empregado celetista, hoje sob a alcunha de "colaborador".

ANPT, em nota pública

Medida vai permitir ter segurança jurídica, diz advogada. Para Silvia Pellegrini, responsável pela área trabalhista do escritório Feijó Lopes, ainda que paralise as ações, a medida é positiva, pois vai permitir segurança jurídica no tema. "Há entendimentos muito diferentes em alguns casos, e a decisão do ministro Gilmar vem no sentido de buscar uma uniformidade. As decisões conflitantes são ruins para ambas as partes", diz.

Embate com TST

A decisão de Gilmar Mendes expõe um embate entre STF e TST (Tribunal Superior do Trabalho). "O STF validou a constitucionalidade e a licitude da terceirização da atividade fim e validou que a CLT não é a única forma de divisão do trabalho. Mas os tribunais trabalhistas não acolhem essa tese. Com os dois tribunais em guerra, as pessoas começam a entrar com recursos no STF contra decisões do TST, dizendo que o tribunal trabalhista não está respeitando a sua decisão", diz Tatiana Junqueira Ruiz, sócia da área trabalhista do Petrone Garcia Pavoni Advogados.