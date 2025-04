Garoto triplica produção de ovo Caribe, e procura aumenta

Nas redes sociais, alguns usuários já reclamam da dificuldade de encontrar o ovo Caribe. "Minha avó vai ficar sem o ovo do Caribe porque acabou e não vende mais em lugar nenhum", escreveu uma usuária no X na segunda (14). "Ovo Caribe era meu sonho, mas nunca encontro", escreveu outra, na quarta.

Ovo Caribe atendeu a uma demanda dos consumidores. O lançamento da versão pascoal do doce de banana foi uma resposta aos fiéis amantes do bombom que não se sentiam incluídos na Páscoa com o Caribe de fora do portfólio de ovos da Nestlé. "[Eles] demonstraram seu carinho pela marca, especialmente nas redes sociais e pelo SAC", disse Camila Hadaya, gerente de marketing de chocolates da Nestlé Brasil.

O ovo de Páscoa Caribe tem 229 gramas e preço sugerido de R$ 49,99. Ele é um dos 18 itens lançados pela Nestlé para a Páscoa deste ano. Foi distribuído por regiões de todo o Brasil e, de acordo com Hadaya, foi também o único produto exportado para o Japão para atender aos "dekasseguis", descendentes brasileiros de japoneses que migraram para a região.

Concorrentes entram na onda da banana

Há opções oferecidas pela concorrência. Quem não encontrar o tradicional Caribe não ficará desamparado nesta Páscoa: de olho na viralização do ano passado, marcas de chocolates lançaram suas próprias versões de ovos de chocolate com banana.

● Meio do Ovo Caribe, do Pão de Açúcar, por R$ 55,90 (350g)

● Ovo de Páscoa Dreams Banoffee, da Cacau Show, por R$ 174,90 (400g)

● Ovo Quebra-Quebra Chocolate Ao Leite com Banana com Castanha-de-Caju, da Dengo, por R$ 149,90 (260g)

● Bananas me Mordam, da Levena, por R$ 230 (330g)