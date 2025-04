Caso de sonegação na Roma Antiga é descoberto em papiro de 2.000 anos

Imagem: Autoridade de Antiguidades de Israel/The New York Times

Um papiro encontrado há décadas no deserto da Judeia, mas desvendado apenas recentemente, revela detalhes de um caso de sonegação fiscal na Roma Antiga. O documento cita acusações de falsificação, fraude fiscal e a venda fraudulenta de escravizados na região que atualmente é conhecida por Israel e Jordânia.

O que aconteceu

Nota detalha esquema de falsificação de documentos e a venda e libertação ilícitas de escravizados. O objetivo era evitar o pagamento de tributos nas províncias romanas da Judeia e da Arábia, segundo reportagem do jornal The New York Times.

Réus foram identificados como Gadalias e Saulos. Gadalias era filho de um tabelião que mantinha contato com a elite administrativa local. Seu histórico de condenações incluem extorsão e falsificação, além de banditismo e insurreição. Já Saulos, possivelmente de origem judaica, foi apontado como o mentor da trama.