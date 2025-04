Dólar abre último pregão da semana em alta, mas segue abaixo de R$ 5,90

"Tarifaço" de Donald Trump segue no radar. O mercado financeiro acompanha atentamente os próximos passos do presidente dos EUA. As expectativas estão voltadas para as negociações com a maior economia do mundo.

Negócios serão retomados na terça-feira (21). Após o encerramento de hoje, os feriados da Sexta-feira Santa (18) e de Tiradentes (21) vão manter fechados os mercados para a negociação do dólar e a Bolsa de Valores.