Ex-alunas da USP viajavam com amigos de van e hoje são donas de agência

Quando a gente voltou dessa viagem, as pessoas começaram a perguntar 'quando é a próxima?', e aí a gente sacou que existia ali uma oportunidade gigantesca de ganhar a vida com viagem Cecília Fortunatti, em vídeo publicado no site da agência

Pouco tempo depois, engenheiras abriram agência de viagens especializada em ecoturismo. Atualmente, a VaiViver oferece mais de 50 roteiros pelo país, priorizando a contratação de profissionais locais e incentivando o consumo de produtos regionais.

Prezamos por manter as mais elevadas vibrações durante as nossas viagens, evitando o consumo de bebidas alcoólicas durante trilhas e atividades em meio a natureza e restringindo o uso de caixinhas de som, coolers em nossos passeios Site da empresa.

Agência apoia projetos que priorizam ações sustentáveis. A empresa fomenta a conservação florestal e a redução de poluentes em regiões amazônicas dos estados do Amapá e do Pará, além de proteger uma área do Cerrado de 1.000 metros quadrados, em Bonito de Minas (MG).