Fundador do Grupo Besouro: Empreendedor precisa sentir medo para dar certo

Esse empreendedor da base não vai conseguir investir energia e tempo nos dois trabalhos ao mesmo tempo, segundo a experiência do fundador do Instituto Besouro. Para crescer em um negócio com maiores resultados financeiros, ele precisa escolher: "E esse negócio tem muito mais potencial para ele ganhar 10 mil que um CLT".



No Grupo Besouro, criado em 2009, Mendes trabalha em duas frentes: o Instituto Besouro, que forma empreendedores em favelas para que eles conheçam novas formas de investimento saindo do zero, e muitas vezes apenas com a expectativa de ter uma fonte de renda; e a agência Besouro, um negócio de impacto para atender empresas privadas, aplicando formação empreendedora em regiões próximas a essas empresas.

Empresário criou metodologia para começar a empreender em uma semana



Em uma semana, alguém que deseja criar novas formas de renda aprende o básico para colocar um produto na rua com as aulas de empreendedorismo do Instituto Besouro, diz o empresário Vinicius Mendes Lima.



Convidado do "Divã de CNPJ", ele explica que a metodologia "mão na massa" é para quem tem a necessidade quase imediata de gerar dinheiro para as despesas mais básicas do dia a dia. "Essa metodologia foi pensada para mim, que comecei com o crepe, para o cara do sinal, o cara que vende cachorro quente na Rocinha", conta.



Muitas vezes, o empreendedor prefere apostar em algo que gere dinheiro ao invés de apostar em um hobby ou uma atividade com a qual ele se identifique. Para Mendes, o que uma pessoa gosta de fazer e sabe fazer bem não pode ser desperdiçado em uma primeira tentativa.