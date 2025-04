O Boticário aborda 'tentantes' em comercial para Dia das Mães

Isso porque, segundo dados da da Organização Mundial da Saúde (OMS), 1 a cada 6 casais tem dificuldade para engravidar. Mesmo com um percentual de falha biológica equânime entre gêneros (40% para homens e mulheres), as cobranças sociais recaem, em sua maioria, sobre as mulheres.

A criação é da agência AlmapBBDO, com produção da MyMama. Assista:

Para complementar a campanha, a marca também lançará, em parceria com B2Mamy, 4 episódios de videocast com especialistas e convidadas que falarão de vivências reais, além de um grupo no WhatsApp para que mulheres tenham um espaço de troca, além de serem acolhidas.

O primeiro episódio estreia amanhã (18) e tem a participação da apresentadora Dani Junco, da psicóloga Liliana Seger e da atriz Mariana Rios. Elas falarão sobre os aspectos sociais, emocionais e fisiológicos desse momento muitas vezes marcado pelo silêncio.