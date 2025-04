Quanto foi o aumento do salário mínimo em 2025? Saiba o valor atual

O novo valor do salário mínimo nacional foi creditado pela primeira vez na conta dos trabalhadores no mês de fevereiro, já com o reajuste para R$ 1.518,00.

O que aconteceu

O depósito só aconteceu em fevereiro porque, apesar do reajuste valer desde janeiro, os salários são normalmente pagos no mês subsequente ao período trabalhado. Por isso, o novo valor aparece no contracheque deste mês.

O salário mínimo corresponde ao valor mensal mais baixo que um trabalhador pode receber por atividades remuneradas. Ele serve como referência para o cálculo de benefícios trabalhistas, assistenciais e previdenciários pagos pelo governo federal.