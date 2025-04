'Sem estratégia, imagina o que serão mais 4 anos de Trump', diz economista

Isso é muito ruim, porque a gente está vendo em pouco mais de dois meses um governo que está fazendo uma gestão dessa forma muito errática e dependente de decisões aleatórias do presidente e que ninguém consegue chegar e dizer não para ele e falar a verdade, como no primeiro mandato dele existia uma certa contenção do pensamento e das práticas das políticas do Trump. Agora ele está totalmente livre para fazer isso.

Sérgio Vale

O economista destacou que Donald Trump já tinha um governo de pouca estratégia também em seu primeiro mandato, mas era freado pelo seu entorno.

O Trump é uma pessoa que no primeiro mandato tinha pouca estratégia também, mas era contido pelo seu entorno. A gente viu o establishment de Washington, do Partido Republicano, conseguir segurar de certa forma o Trump naquele momento.

Ele aprendeu durante o governo Biden para se rearmar para quando voltasse em Washington não tivesse essas dificuldades. Então ele está livre para fazer o que ele sempre pensou num grau inimaginável.

Agora tem uns ataques ao Fed também. Enfim, essa tensão que a gente está vivendo agora muito provavelmente vai continuar. Não vai se restringir, só a questão tarifária. A gente está vendo o Trump ampliar a área de ataque dele para outros segmentos.

Sérgio Vale

