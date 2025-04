'Quer entender o comércio global? Vá a uma loja da Zara', diz economista

Basta fazer uma visita a uma loja da Zara para ver as inscrições "made in China", "made in Taiwan" e "made in Vietnã", frequentemente encontradas nas etiquetas de roupas e produtos diversos. Os dizeres evidenciam o atual poder da indústria asiática e a evolução do desenho geopolítico visto como ameaça pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que coloca os países do sudeste asiático como principais alvos do "tarifaço".

Quer entender o comércio internacional? Vá para uma loja da Zara. Primeiro é 'made in China', depois 'made in Vietnã' e, depois, 'made in Camboja'. Você troca, conforme [o exportador] vai barateando o custo da produção.

Vivian Vicente Almeida, professora de economia

O que aconteceu

"Tarifaço" de Trump mira produtos asiáticos. As taxas impostas pelo presidente dos EUA têm a China e os aliados de Pequim como principais alvos. A questão envolve a forte presença dos asiáticos na fabricação e distribuição de produtos para o mundo. Para Trump, a estratégia por trás das tarifas tem o objetivo de recompor os déficits comerciais e estimular a indústria norte-americana.