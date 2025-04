Julia, Lolo e COB: Medley se prepara para Olimpíada de Los Angeles-2028

Vocês poderiam explorar diferentes assets da marca. Vão continuar com o tema de saúde mental?

Sim. O esporte aproxima muito as pessoas e o olimpismo anda junto com a saúde mental. Há muita conexão. Colocar isso na voz das atletas, trazê-las como representantes, aproxima as pessoas, traz a relevância e joga luz para o tema.

Nossa estratégia é trazer ainda mais visibilidade para esse tema, com atletas de alta performance, para mostrar que todos estamos vulneráveis.

Vocês possuem essa parceria com o COB, são patrocinadores do time de vôlei feminino do Sesi Bauru e farão ações com a Julia Soares e com a Lorrane Oliveira. Como é a decisão de chegar a estes nomes e estas modalidades?

A medalhista olímpica Lorrane Oliveira, em evento do COB, será parceria da Medley Imagem: Divulgação/Alexandre Loureiro/COB

Procuramos quem tem valores próximos aos nossos. Quando falamos de Medley e de Sanofi, precisamos ter um cuidado muito grande de que associamos à nossa marca.