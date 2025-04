Mansão do Neymar, iate de CR7: O que comprar com R$ 50 milhões da Mega-Sena

Mansão de Neymar em Santos

Vista da mansão que Neymar comprou em Santos (SP) após voltar ao Brasil; residência não estava à venda e custou R$ 50 milhões Imagem: Reprodução/Instagram/Rafaella Bittencourt

R$ 50 milhões foi o que Neymar pagou pela mansão que habita em Santos (SP), após voltar ao Brasil para jogar no Santos Futebol Clube. Na verdade, são duas casas que originalmente não estavam à venda, mas proposta do jogador acabou por ser aceita.

Mansão fica no morro Santa Terezinha, a 3 km do Centro de Treinamento do Santos. Dá até para ver a Vila Belmiro dali. O terreno tem aproximadamente 2 mil metros quadrados.

Casa tem 10 quartos com suíte, três lavabos, garagem com capacidade para mais de 20 carros. São três andares, com subsolo e terraço. Tem academia, brinquedoteca, piscina de borda infinita, uma grande adega, sala de cinema para oito pessoas e spa.

Iate de Cristiano Ronaldo