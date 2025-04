Entenda a disputa entre Trump e o presidente do banco central dos EUA

Desde então, o Fed vem ensaiando reduzir os juros. Mas essa redução vem ocorrendo em ritmo mais lento do que o esperado inicialmente, devido a fatores como a inflação do país.

As incertezas geradas pelas tarifas de Trump têm impacto direto na inflação. Isso torna o cenário mais incerto para a redução dos juros. Com juros mais altos, a dívida dos Estados Unidos também fica maior. O tamanho da dívida americana é outra preocupação de Trump.

Trump pode demitir?

Powell foi indicado ao cargo pelo próprio Donald Trump. Ele assumiu o Fed em 2018, no primeiro mandato do republicano. Em 2022, o banqueiro foi reconduzido ao cargo pelo democrata Joe Biden. Seu atual mandato acaba em 2026.

O Fed é uma instituição independente do governo americano. O modelo é parecido com o adotado no Brasil a partir de 2021, quando passou a valer a independência do Banco Central brasileiro.

A princípio, o presidente não pode demitir um dirigente de uma agência independente. Mas o governo Trump briga na Justiça para derrubar essa proibição, que remonta a 1935, quando o Congresso americano passou a exigir uma justificativa do presidente para o afastamento de dirigentes de agências independentes.