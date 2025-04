Café brasileiro conquista Chile, e exportações crescem 170% em 5 anos

Fator cultural

Cafeteria em Las Condes, Santiago, vende cafés especiais Imagem: Rafael Carneiro/UOL

Para Paulo Pacheco, embaixador do Brasil no Chile, esse protagonismo que o café brasileiro vem obtendo no país é muito importante não apenas para o fortalecimento das relações comerciais, mas no âmbito sociocultural também. "Em particular, sobre o café verde, já temos 75% do mercado chileno. E isso nós atribuímos a uma mudança dos hábitos da sociedade, que sempre esteve mais acostumada a tomar chá", destaca.

Números divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, por meio do sistema ComexVis, mostram que entre janeiro e março de 2025, a exportação de café verde e torrado para o Chile teve um crescimento de 128% em comparação com o mesmo período de 2024.

"Todos os países produtores também têm cafés de qualidade, mas o Brasil, particularmente, tem alguns diferenciais. Somos o país com o maior número de denominações de origens de cafés. Até pouco tempo atrás eram 14. Além disso, a produção acontece em regiões com características de altitudes, terroir bastante diferentes, o que nos proporciona cultivar muitas espécies e variedades. Então, produzimos cafés para todos os paladares", explica Felipe Ribeiro, chefe do Setor Econômico e de Promoção Comercial e do Setor de Agronegócio na embaixada brasileira.

Ainda segundo diplomata, outro diferencial está na sustentabilidade, tanto no pilar ambiental quanto no social. "O café do Brasil tem um índice maior de repasse do valor ao produtor se compararmos com outros países", complementa.