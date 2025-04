Com "geopolítica da paz", Brasil lidera reunião de agricultura do Brics

"O que deixamos claro, sob a liderança do ministro Carlos Fávaro, é que o Brasil é um parceiro estável e confiável. Somos uma das poucas geografias do mundo que pode ajudar com segurança alimentar, climática e energética, pois temos qualidade, sanidade, escala e competitividade."

Questionado se a China utilizou a reunião para falar de mais embarques de produtos agropecuários, ele indicou que não tinha esta informação. Ainda assim, deixou claro que o Brasil está no páreo.

"Nós reforçamos, nas oportunidades que tivemos, que qualquer apoio adicional que os países precisarem, o Brasil está pronto para ajudar", encerrou o secretário, antes de seguir para a próxima agenda do dia.

StoneX estima redução na safra de trigo

A consultoria StoneX reduziu a expectativa para produção brasileira de trigo 2025/26 para 8,6 milhões de toneladas, queda mensal de 4,2%. Em relação ao balanço de oferta e demanda, estima-se redução de quase 25% nos estoques iniciais domésticos, em comparação com a projeção do mês anterior. A queda nos estoques iniciais junto ao recuo da safra nova, resultou em estoques finais também menores em cerca de 20%. Ainda assim, os estoques finais projetados para a safra 2025/26 permanecem 21,1% acima da safra anterior. No que se refere às importações, a atualização mensal indica um aumento de 3,8%.