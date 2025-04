Conta de luz de graça pode chegar a 16 milhões; entenda proposta do governo

Outras 44 milhões de pessoas seriam beneficiadas com desconto. Quem estiver no CadÚnico e receber até meio salário mínimo, mas consumir mais de 80 KWh por mês, pagará apenas a diferença: se consome 100 KWh/mês, por exemplo, desembolsará o equivalente a 20 KWh/mês.

Atualmente, apenas indígenas e quilombolas de baixa renda têm direito à gratuidade Imagem: Foto: Acervo IBGE

Somadas, essas 60 milhões de pessoas incluem outros perfis de brasileiros. Também teriam direito à gratuidade ou ao desconto indígenas e quilombolas no CadÚnico; idosos (65+) e pessoas com deficiência inscritos no BPC (Benefício de Prestação Continuada) e famílias do CadÚnico que vivem em comunidades isoladas com acesso à energia solar por meio do programa Luz Para Todos.

Desconto para 55 milhões

Outras 55 milhões de pessoas teriam direito a um "Desconto Social". Trata-se de uma isenção média de 11,8% na conta de luz para 21 milhões de famílias com renda mensal per capita entre meio e um salário mínimo que estejam cadastradas no CadÚnico e tenham consumo mensal de até 120 kWh.

O custo total da gratuidade e do desconto será de R$ 4,45 bilhões por ano. O dinheiro sairia do CDE, um fundo para financiar políticas públicas do setor elétrico, e de um aumento médio de 1,43% na conta dos demais consumidores: 0,9% referente à gratuidade e 0,53% do desconto social. Esse aumento seria diluído ao longo do tempo, quando os subsídios às fontes renováveis chegarem ao fim, um valor que gira em torno de R$ 10 bilhões por ano.