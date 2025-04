Por mais turistas, cidade japonesa 'envelopa' aeroporto com a Hello Kitty

Aeroporto Hello Kitty de Oita, Japão Imagem: Sanrio Co./Divulgação

Hello Kitty não está sozinha no aeroporto de Oita. Estão com ela as amigas My Melody, Little Twin Stars e Pochacco —todas personagens da Sanrio, a empresa de merchandising por trás do universo Hello Kitty.

A reformulação do aeroporto quer aproveitar a onda da Expo Osaka 2025. A exposição tenta oferecer destinos alternativos aos aeroportos congestionados do Japão, que enfrenta um número recorde de turistas, informa reportagem da CNN Internacional. O boom do turismo —que atingiu o recorde de 10,5 milhões de visitantes nos primeiros três meses de 2025— deu impulso à quarta maior economia do mundo, mas criou dores de cabeça aos moradores locais.

Por que Oita?

A Sanrio administra em Oita um parque temático chamado Harmonyland. "Além de atrair visitantes das principais áreas metropolitanas, como de Tóquio e Kansai, existe o apelo da província de Oita e Kyushu, com fontes termais, natureza e culinária. Pretendemos alavancar a popularidade global dos personagens japoneses da Sanrio e seu parque temático", afirma a Sanrio em nota.