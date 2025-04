Brasil tem 182 moedas sociais: como elas ajudam a estimular a economia?

Característica fundamental: uma unidade da moeda não deve ter valor diferente de R$ 1.

A primeira moeda social foi a Palma. Foi criada em 1998, junto com o Banco Palmas, no bairro Conjunto Palmeira, periferia de Fortaleza (CE).

Comunidades identificaram as limitações do sistema financeiro tradicional em atender regiões periféricas. "As comunidades, cada vez mais, começam a se dar conta que o sistema financeiro tradicional não as atende e, portanto, criam mecanismos próprios. As moedas sociais são, neste contexto, importante instrumento de apropriação dessas comunidades sobre o sistema financeiro e manutenção das riquezas nos territórios", afirma Fernando Zamban, diretor de Parcerias e Fomento da Senaes.

No ano passado, essas moedas foram responsáveis por R$ 1 bilhão em movimentação nas economias locais. Conforme balanço da Senaes, mais de 12 milhões de transações foram feitas nesse período, considerando apenas nas cidades de circulação das moedas. Uma estimativa aponta que 250 mil pessoas tiveram nas mãos - ou nos celulares - uma moeda social.

Contas são geridas por Bancos Comunitários. Funcionam como um arranjo de pagamento pré-pago ou uma conta digital pré-paga com base em uma lei de 2013. Mas também há os Bancos Municipais, criados por leis das administrações.

Moeda como função social

"O objetivo principal do banco comunitário é fazer com que a economia circule dentro da comunidade para promover o desenvolvimento dentro dela", afirma Nelsa Fabian Néspolo. Ela é coordenadora da Unisol Brasil (Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários), que administra três bancos comunitários no Rio Grande do Sul: o Justa Troca, o Asa Branca, o Colina. Há também um quarto banco em implementação em Alvorada (RS), considerado o município mais pobre da Região Metropolitana de Porto Alegre.