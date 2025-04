Amanda Klein: Trump põe em risco a credibilidade do banco central dos EUA

A apresentadora do UOL afirmou que a reação do mercado na segunda-feira, com a queda das bolsas dos Estados Unidos e o enfraquecimento do dólar perante as moedas mais fortes do mundo, é apenas um aperitivo do que pode vir pela frente caso Powell seja demitido.

Donald Trump tem investido contra Jerome Powell desde a última quinta-feira, quando o presidente do Fed sinalizou que pode esperar mais tempo para reduzir a taxa de juros. Entre conter a inflação de um lado e agir rapidamente para evitar a desaceleração econômica e a consequente queda de emprego, Powell deu sinais de que prefere a primeira opção, ou seja, conter a inflação.

A independência dos bancos centrais, sem interferência ou pressão política é pedra fundamental do bom funcionamento dos mercados. Qualquer ameaça a esse arranjo político, econômico, institucional, extremamente delicado, envia uma mensagem de imenso estresse, e foi o que aconteceu ontem.

Amanda Klein

A apresentadora comparou a situação de Donald Trump nos EUA com ao que já aconteceu no Brasil nos mandatos de Dilma Rousseff, e mais recentemente de Lula.

O Brasil viveu algo parecido no governo Dilma Rousseff, quando o então presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, deu um cavalo de pau nas expectativas dos mercados, reduziu juros por pressão política e colheu a erosão da credibilidade do Banco Central.