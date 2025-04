Passageiro preso em banheiro pode levar centenas de Boeings à revisão

Gasto com revisão

A situação pode fazer com que 2.612 aeronaves registradas no sistema norte-americano tenham de passar por revisão. Isso teria um gasto estimado em US$ 3,4 milhões (R$ 19,9 milhões).

O gasto às companhias aéreas que têm Boeings em sua frota inclui cálculos sobre a mão de obra e o preço das trincas: cada uma vale US$ 481 (cerca de R$ 2.800). Mas, apesar do problema, a FAA avalia que grande parte desse gasto pode ser coberta pela garantia das peças, de acordo com o Business Insider.

A FAA identificou ao menos quatro tipos de travas defeituosas, que devem ser substituídas para evitar incidentes semelhantes no futuro. Por enquanto, a troca é apenas uma recomendação da agência.

A notificação inclui unidades do Boeing 737-700, 737-800, 737-900, 737-900ER, 737 Max 8 e 737 Max 9. O site da fabricante diz que 3.461 aviões desses tipos estão nas mãos de clientes dos Estados Unidos. Dois terços teriam travas defeituosas. A agência de aviação do país deu até o dia 27 de maio para que os donos das aeronaves deem algum retorno sobre a recomendação.